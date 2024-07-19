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Резервный борт прибыл в Красноярск за пассажирами рейса Дели – Сан-Франциско

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Резервный борт авиакомпании Air India прибыл в аэропорт Красноярска за пассажирами рейса Дели - Сан-Франциско, который накануне совершил экстренную посадку, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что примерно через два часа пассажиры вылетят в Сан-Франциско.

Как сообщалось, самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска 18 июля из-за сработавшего в грузовом отсеке датчика задымления. Лайнер самостоятельно зарулил на стоянку, признаков пожара или задымления не было замечено.

В самолете находилось 243 пассажира.

Air India Красноярск Дели Сан-Франциско Индия США
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