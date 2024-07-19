В Приамурье ввели карантин из-за инфекции на птицефабрике

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Амурской области ввели карантин по инфекционному ларинготрахеиту из-за вспышки болезни на птицефабрике в Белогорском районе, опубликован соответствующий приказ управления ветеринарии региона.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному ларинготрахеиту кур на территории Амурской области признав неблагополучным по инфекционному ларинготрахеиту территорию ООО "Сельскохозяйственная производственная компания "Амурптицепром", - говорится в документе.

В период карантина запрещен ввоз и вывоз птицы всех возрастов, а также отправка инкубационных яиц в другие хозяйства. Кроме того, запрещен вывоз кормов, оборудования и инвентаря из неблагополучных производственных помещений и с территории хозяйства. Предусмотрена санобработка, смена одежды и обуви всех, кто посещает зараженную территорию.

Карантин планируется отменить через два месяца после окончательной ликвидации зараженной птицы и проведения всех необходимых мероприятий.

СПК "Амурптицепром" зарегистрирована в марте 2004 года, численность сотрудников - менее 200 человек. Выручка от продажи, как следует из отчетности, в 2023 году превысила 690 млн рублей, чистая прибыль - 91,5 млн рублей.