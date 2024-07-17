ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков куриных яиц первой и второй категории. Соответствующие изменения в 530-е постановление правительства, регулирующее правила установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, подготовлены ведомством и размещены на regulation.gov.ru.

"В настоящее время более 60% куриных яиц реализуется производителями по прямым договорам через торговые сети. Наиболее востребованными являются яйца первой и второй категорий", - отметили в ФАС.

В пресс-службе антимонопольного ведомства напомнили, что закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Размер вознаграждения не может превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров.

"При этом торговым сетям запрещается взимать с поставщиков указанное вознаграждение за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, утвержденном постановлением правительства РФ. ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей", - заявили в ФАС.

Сейчас запрет на получение торговыми организациями премии от поставщиков введен при закупках трех категорий социальной значимых товаров со сроком хранения менее 10 дней: куриное мясо (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров), питьевое молоко 2,5-3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки. Ранее источник "Интерфакса", знакомый с обсуждением расширения этого перечня, говорил, что поручение ведомствам внести куриные яйца в данный список, позволяющий поддержать поставщиков, было дано в начале мая и должно быть исполнено до августа 2024 года.