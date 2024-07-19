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Железные дороги РФ работают в штатном режиме на фоне глобального сбоя Microsoft

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глобальный сбой компании Microsoft не повлиял на работу "Российских железных дорог".

"Все информационные системы ОАО "РЖД" работают в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Ранее мировые СМИ сообщили, что крупный технический сбой в системах Microsoft привел к перебоям в работе разных структур во многих странах мира, в том числе с техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики в Великобритании.

Между тем, в Microsoft заявили, что предпринимают "действия для уменьшения последствий" сбоя.

Microsoft РЖД Российские железные дороги
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