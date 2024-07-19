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Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по состоянию на полдень пятницы не получал данных от российских компаний о том, что у них возникли проблемы в связи с массовым сбоем в работе устройств на операционной системе Windows компании Microsoft, сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) РКН.

По данным ЦМУ, "фиксируется массовый сбой в работе устройств с операционной системой Windows, связанный с программным обеспечением американской компании по кибербезопасности CrowdStrike".

"Сбой затронул множество организаций во всех отраслях. Проблема возникла после обновления ПО CrowdStrike, что привело к отключению устройств от компьютерной сети и вызывает бесконечный цикл перезагрузки", - говорится в сообщении.

О сбоях сообщили банки, авиаперевозчики, медицинские учреждения и другие организации в Австралии, США, Израиле, Великобритании, Испании, Германии и других странах.

Ранее Минцифры заявили, что сообщений о сбоях в системах российских аэропортов, связанных с проблемами систем компании Microsoft, в министерство не поступало. Российские морские порты работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. В РЖД также отметили штатную работу всех систем железнодорожного транспорта.

Microsoft Windows Роскомнадзор Минцифры ЦМУ ССОП CrowdStrike
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