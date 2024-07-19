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Песков заявил, что сбой Microsoft не сказался на информационных системах Кремля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Информационные системы Кремля не затронул сбой Microsoft, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле все работает без сбоев", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, не затронул ли системы Кремля глобальный сбой Windows.

Ранее мировые СМИ сообщили, что крупный технический сбой в системах компании Microsoft привел к перебоям в работе разных структур во многих странах мира.

Microsoft Дмитрий Песков
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