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Черноморский флот провел учение по борьбе с морскими дронами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Патрульные катера "Раптор" Черноморского флота отработали отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК) и противодействие подводным диверсантам условного противника, сообщает Минобороны.

"Осуществляя патрулирование прибрежной акватории, экипажи "Рапторов" выявили условные безэкипажные катера и с ходу открыли по ним огонь из артиллерийских автоматических модулей "Управа-Корд" и стрелкового вооружения", - сказано в пресс-релизе.

Военные вели огонь на удалении до 2 тысяч метров от катеров. Цели были уничтожены на расстоянии около 10 километров от береговой линии, сообщили в Минобороны.

В учении была задействована авиация флота.

Минобороны также сообщает, что военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) выполняли подводные спуски "для осмотра мест стоянки кораблей и прилегающей акватории с целью обнаружения и уничтожения подводных диверсантов противника, а также ликвидации угроз от подводного минирования акватории".

Тренировка проводилась в местах базирования флота.

Минобороны Черноморский флот
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