В Новороссийске отменили сигнал атаки безэкипажных катеров

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сигнал об опасности атаки безэкипажных катеров отменен на территории Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале в четверг.

"На территории Новороссийска отменен сигнал атаки безэкипажных катеров. Опасности для жителей Новороссийска нет", - написал Кравченко.

Угроза атаки была объявлена в Новороссийске около 05:00 по Москве. Власти рекомендовали жителям не находиться на открытом пространстве около моря, сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.