Сбой в работе Microsoft не повлиял на работу вузов и научных организаций РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сбой в Microsoft не привел к нарушениям в работе вузов и научных организаций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

"Глобальный сбой в Microsoft не затронул работу вузов и научных организаций, так как большинство из них перешли на российское программное обеспечение", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Ранее мировые СМИ сообщили, что крупный технический сбой в системах компании Microsoft привел к перебоям в работе разных структур во многих странах мира, в том числе в аэропортах.