Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Стойка регистрации Air Asia во время глобального сбоя Microsoft в Бангкоке Фото: Mailee Osten-Tan/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В результате сбоя в антивирусном программном обеспечении CrowdStrike 19 июля были выведены из строя около 8,5 млн устройств на операционной системе Windows, сообщила Microsoft Corp, это менее 1% устройств, использующих Windows.

Тем не менее, последствия проблемы оказались масштабными: многие авиакомпании, банки, больницы и предприятия по-прежнему работают над восстановлением поврежденных систем.

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, общее число отмененных рейсов в США из-за сбоя составило 1461. Лидерами по числу отмен стали Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings Inc., пишет MarketWatch.

Глава Delta Air Lines Эд Бастиан заявил 21 июля, что авиакомпания пытается восстановить свои системы, однако отмены рейсов продолжаются.

"Технологический сбой произошел в один из самых активных выходных лета, когда загруженность наших рейсов превышает 90%, что огранивает возможности в плане перебронирования", - отметил Бастиан.

Авиакомпаниям предстоит вернуть средства пассажирам, рейсы которых были отменены, если перевозчики не смогли предоставить им билеты на другое время.

В сообщении Microsoft подчеркивается, что глобальный сбой был вызван проблемами не ее собственного ПО, а именно приложения CrowdStrike.

"Это напоминает нам о том, как важно для всех нас в технологической экосистеме уделять первоочередное внимание безопасному развертыванию ПО и аварийному восстановлению с использованием существующих механизмов", - отмечают в Microsoft.

CrowdStrike помогла Microsoft выработать решение, которое позволит компании быстрее восстановить инфраструктуру облачного сервиса Azure.

Глобальный сбой, вероятно, является крупнейшим в истории, отмечает MarketWatch. Ближайшим к нему по масштабу был сбой, вызванный в 2017 году распространением вируса WannaCry, когда пострадало порядка 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира.