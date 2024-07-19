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Синоптики спрогнозировали понижение температуры на Урале и в Поволжье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сорокоградусная жара закончится на юге европейской части России на следующей неделе, значительно понизится температура на Урале, где будет на 2-4 градуса ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской (части) России в ближайшие дни будет еще жаркая погода, в том числе 40-градусная температура. Но на следующей неделе температура понизится, она все равно будет на 2-3 градуса выше нормы, но будет плюс 34 - плюс 37 градусов, плюс 40 градусов уже не будет", - сказал он.

Высокой остается и температуры воды на Черноморском побережье - до 27-28 градусов.

Значительное понижение температуры ожидается на Урале.

"Понижение температуры прогнозируется в Уральском федеральном округе, куда по западной периферии циклона начнет поступать холодный воздух Северного Ледовитого океана. Это приведет к тому, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах температура понизится, будет около плюс 15 градусов. Затем это понижение распространится на весь Урал - в Свердловске температура будет около 20 градусов, ниже нормы на 2-4 градуса", - сказал Вильфанд.

Похолодание начнется на Урале уже в субботу и продлится минимум до среды. Понижение температуры затронет Приволжский федеральный округ и юг западной Сибири.

На азиатской части страны погода будет переменчивая, но в среднем температурный фон будет около нормы.

Говоря о пожарной опасности, Вильфанд уточнил, что сейчас 4 и 5 классы сохраняются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на востоке Северо-Западного федерального округа в Коми, на востоке Красноярского края и в Якутии. Также очаги высокого и чрезвычайного класса пожарной опасности остаются в Приволжском федеральном округе.

Благодаря изменению погоды и осадкам, пожароопасность начнет снижаться в Приволжском федеральном округе и останется только на самом юге этого округа.

Высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности сохранится в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Очаги высокой пожарной опасности сохранятся на самом западе и на северо-востоке Якутии и на востоке Красноярского края.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Урал Поволжье Черноморское побережье
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