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В Молдавии засуха погубила урожай кукурузы в нескольких регионах

Фермеры требуют ввести ЧП на национальном уровне

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В южный районах Молдавии урожай кукурузы в южных районах Молдавии пострадал от засухи на 70-100%, подсолнечника - на 60-80%, сообщило издание Rupor со ссылкой на выводы ученых из Национального центра исследований и производства сортовых семян и Института почвоведения, агрохимии и защиты почвы.

Главными причинами гибели посевов стали почвенная и атмосферная засуха, чрезмерно высокие температуры и низкая влажность, а также ночные температуры выше 25 градусов, сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля.

Глава Минсельхоза предложил пострадавшим фермерам предоставить документы, подтверждающие ущерб от стихийного бедствия, для получения помощи.

В Молдавии на вторую декаду июля пришлась непрерывно расширяющаяся и усиливающаяся волна жары, температура воздуха составляла около 40 градусов по Цельсию на фоне отсутствия осадков. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности создало рабочую группу, в которую вошли ученые-исследователи, для решения проблем, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о готовности предоставить фермерам финансовую поддержку.

Ассоциация "Сила фермеров" 19 июля обратилась к властям страны с требованием объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве на национальном уровне. Сельхозпроизводители требуют также ввести мораторий на штрафы за просроченные кредиты и создать комиссию по ЧС, которая поможет им справиться с последствиями засухи и жары и не обанкротиться.

Глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Бэдэрэу подчеркнул, что сельхозпроизводители терпят большие убытки из-за засухи. В официальном обращении к президенту, премьер-министру, министру сельского хозяйства и парламенту фермеры жалуются, что засушливая и жаркая погода последних дней нанесла серьезный ущерб урожаю. При этом в ассоциации отметили, что подобная ситуация наблюдается последние три летних сезона.

"Правительство должно принять срочные меры, чтобы спасти эту отрасль от катастрофы", - призвали в ассоциации и потребовали, чтобы власти с июля 2024 года по июль 2025 года ввели мораторий на штрафы за просроченные кредиты, выданные сельхозпроизводителям, а также создали программу финансовой поддержки для тех, кто пострадал от засухи.

Минсельхоз Молдавия Дорин Речан Владимир Боля Александр Бэдэрэу Сила фермеров
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