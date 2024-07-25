На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется почти во всех регионах европейской части России, на юге температуры опустились почти на 10 градусов, на Урале и в Поволжье температуры в ближайшие дни будут ниже нормы на 3-6 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температур прослеживается во всех регионах европейской части России. На юге понижение на 8-10 градусов, уже с сегодняшнего и завтрашнего дня - плюс 29 - плюс 32 везде - в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставрополье, на нижней Волге. Такие температуры близки к нормальным значениям", - сказал он.

Смена температуры будет способствовать тому, что в Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье, а также в Северо-Кавказских регионах будут сильные осадки - сильный дождь, усиление ветра до 22-23 м/с, гроза, град.

Такая же ситуация будет на Черноморском побережье.

Изменение погоды приведет также и к снижению пожарной опасности - к концу недели на юге установится средний, 2-3 класс пожароопасности.

Также Вильфанд сообщил, что переходящие с севера воздушные массы окажут наиболее сильное влияние на температуру на Урале, где будет "просто холодная погода". Так, с 26 июля температура там будет "еле добираться до 18-градусной отметки, что на 6 градус ниже нормы".

Кроме того, в Челябинской, Свердловской и Курганской областях прогнозируются сильный дождь, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с.

Также, начиная с сегодняшнего дня и до конца недели, ожидаются резкие подъемы уровня воды, выход воды за пойму. Наиболее неблагоприятная ситуация будет складывается на реках бассейна Урала и Камы.

Прохладная погода будет и в Приволжском федеральном округе - на 3-4 градуса ниже нормы, столбики термометров будут показывать около плюс 19 - плюс 24 градусов.

"Сложная погода на юго-востоке Приморского края, где вода будет выходить из берегов. Там прошли сильные дожди, но с завтрашнего дня и 27 июля на большей части Приморского края ожидается сильный дождь, выпадет до 50 мм осадков менее чем за 12 часов, гроза, ветер. Интенсивные дожди будут способствовать формированию и прохождению высоких быстроразвивающихся дождевых паводков с подъемом уровня воды до 3 м", - сказал Вильфанд.

Также ожидаются выходы воды из берегов, подтопления территорий, хозяйственных объектов речным и ливневым стоком.