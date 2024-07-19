Источник сообщил, что новый офис в Москве обойдется Банку России в 54 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сумма сделки по покупке Банком России делового центра SLAVA возле станции метро "Белорусская" в Москве составляет 54 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.

О сделке стороны – ЦБ и ВЭБ.РФ, в группу которого входит контрагент Банка России, ООО "Специализированный застройщик "Слава", объявили ранее в пятницу. Ее параметры они не раскрыли, ВЭБ лишь назвал условия рыночными, а ЦБ сообщил, что сумма была определена по итогам независимой оценки.

Планируемый срок передачи объекта Банку России - первый квартал 2026 года. Предполагается, что руководство регулятора будет располагаться в новом офисе, хотя историческое здание на Неглинной останется за Центробанком.

ЦБ планировал разместить сотрудников в одном офисном пространстве еще в 2019 году и вел переговоры с "Мегафоном" и Сбербанком о покупке принадлежавшего им бизнес-центра "Оружейный" на Садовом кольце. Тогда, по словам источников "Интерфакса", обсуждалась сумма в размере около 88 млрд руб.

"У нас сейчас 35 зданий по Москве. Действительно, мы уже некоторое время рассматриваем проект, который нам позволит собраться воедино. Мы разбросаны по городу, некоторые здания устаревшие. С одной стороны, чтобы улучшить и кросс-функциональное взаимодействие между нашими структурными подразделениями, с другой, - чтобы сократить издержки, и не только транспортные, но и на поддержание такой разрозненной инфраструктуры", - говорила в интервью "Интерфаксу" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре 2019 года.

Однако сделке помешала пандемия коронавируса, которая вынудила ЦБ перевести значительную часть своих сотрудников на удаленный режим работы. Сделка по покупке здания БЦ "Оружейный" потеряла свою актуальность, заявила Набиуллина в сентябре 2020 года.