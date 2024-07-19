Алушта обесточена из-за аварии на ЛЭП

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Курортный муниципалитет Алушта (Республика Крым) обесточен из-за аварии на ЛЭП. ОБ этом сообщила в пятницу глава администрации городского округа Галина Огнева.

"За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы", - написала Огнева в своем телеграм-канале.

Накануне без света остался центр Ялты – из строя вышли около 40 трансформаторных подстанций. Мэр Ялты Янина Павленко сообщила в пятницу вечером, что подачу электроэнергии начали восстанавливать, но о полном завершении ремонтных работ еще не сообщалось.

На Юге России в связи с аномальной жарой наблюдаются перебои в подаче электричества. В Крыму и Севастополе графики действуют со вторника.