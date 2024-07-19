В Алуште остались без света 49 тыс. человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Около 49 тыс. человек остались без электроэнергии в Алуште из-за аварии, сообщил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.

"В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее в пятницу глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что из-за аварии на высоковольтной линии отключено электроснабжение по всему муниципалитету. Аварийные отключения наблюдаются и в соседней Ялте, где до сих пор ведутся восстановительные работы.

На Юге России в связи с аномальной жарой наблюдаются перебои в подаче электричества. В Крыму и Севастополе со вторника действуют графики временного отключения света.