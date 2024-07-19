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В Ялте частично отключили электричество в двух курортных поселках

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На территории Ялты без электричества остались части поселков Массандра и Гурзуф, сообщила администрация городского округа.

"В связи аномально жаркой погодой и повышенной нагрузкой на электрические сети введено веерное отключение. Без электричества частично Массандра, Гурзуф", - говорится в сообщении.

Ожидается, что подача электроэнергии возобновится через два-три часа.

Накануне вечером было нарушено электроснабжение центра Ялты из-за выхода из строя высоковольтного кабеля. Мэр города Янина Павленко сообщила, что обесточены 20 подстанций и 3,6 тысячи абонентов, а также музыкальная школа и детский сад.

На юге России на фоне аномальной жары наблюдаются перебои с электроснабжением. В Крыму с 16 июля действуют графики отключения света.

Янина Павленко Крым Гурзуф Массандра Ялта
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