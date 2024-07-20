Метеоусловия снова не позволили начать поиски пропавшего в Якутии вертолета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Воздушное судно "Полярных авиалиний" из-за погодных условий второй день не смогло вылететь на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson, сообщает в субботу пресс-служба авиакомпании.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в зоне проведения поисковых мероприятий, вертолет Ми-8 не смог вылететь в Алданский район", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании сообщили "Интерфаксу", что вылет запланирован на 21 июля, как только позволят метеоусловия.

Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии уточнили, что на борту пропавшего вертолета находились гражданские лица.

Алданский район расположен на юго-западе республики, город Алдан (райцентр) находится на расстоянии более 500 км юго-западнее Якутска.