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Погода пока не позволяет начать поиски пропавшего в Якутии вертолета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Погодные условия пока не позволяют задействовать воздушное судно в поисках вертолета Robinson, пропавшего в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" в субботу.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в районе проведения поисков Robinson вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" не вылетел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, как только погода позволит, Ми-8 отправится в район, где пропал Robinson.

Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии уточнили, что на борту пропавшего вертолета находились гражданские лица.

Алданский район расположен на юго-западе республики в 534 км, город Алдан (райцентр) находится в более 500 км юго-западнее Якутска.

Ми-8 МЧС России Якутск Якутия Алданский район
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