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В Якутии пропал вертолет, в котором находились четыре человека

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Якутии, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"По предварительным данным, ночью 19 июля в Алданском районе Республики Саха (Якутия) у воздушного судна "Robinson R44II" сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно", - говорится в сообщении.

Ведутся поиски, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В настоящее время подготовлены воздушные суда ОАО "Полярные авиалинии" для проведения поисково-спасательных работ, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Расследование будет производить Международный авиационный комитет и Якутский СО на транспорте Восточного МСУ на транспорте СКР. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов.

Якутия СКР вертолет
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