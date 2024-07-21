Володин заявил, что Байдена нужно привлечь к ответственности за войну на Украине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что заявившего о выходе из президентской гонки Джо Байдена следует привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине.

"Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране - США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", - сказал Володин в воскресенье журналистам.

По словам спикера Госдумы, Байдена "надо привлекать к ответственности за развязанную войну на Украине, разрушение экономики европейских государств, санкционную политику против России и других стран".

Вячеслав Володин во главе делегации российских депутатов 20-21 июля посещает рабочим визитом Кубу. В Гавану парламентарии прибыли из Никарагуа, где по поручению президента РФ Владимира Путина участвовали в торжествах по случаю 45-летия Сандинистской революции.