Поиск

Володин заявил, что Байдена нужно привлечь к ответственности за войну на Украине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что заявившего о выходе из президентской гонки Джо Байдена следует привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине.

"Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране - США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", - сказал Володин в воскресенье журналистам.

По словам спикера Госдумы, Байдена "надо привлекать к ответственности за развязанную войну на Украине, разрушение экономики европейских государств, санкционную политику против России и других стран".

Вячеслав Володин во главе делегации российских депутатов 20-21 июля посещает рабочим визитом Кубу. В Гавану парламентарии прибыли из Никарагуа, где по поручению президента РФ Владимира Путина участвовали в торжествах по случаю 45-летия Сандинистской революции.

Вячеслав Володин Джо Байден США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 июля

Поиски пропавшего вертолета в Якутии приостановлены из-за метеоусловий

В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом

В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом

Истребители РФ поднимались в воздух из-за бомбардировщиков США над Баренцевым морем

В очередях к Крымскому мосту скопилось более 500 машин

В очередях к Крымскому мосту скопилось более 500 машин

Мишустин заявил о росте частных инвестиций в Магаданской области в 1,5 раза за четыре года

Мишустин заявил о росте частных инвестиций в Магаданской области в 1,5 раза за четыре года

Восемь дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над Черным морем и Белгородчиной

Володин прилетел на Кубу

Володин прилетел на Кубу

В Курской области за день уничтожено 20 украинских дронов

Около десяти тысяч жителей Анапы остаются без света

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });