Байден выразил поддержку Камале Харрис в качестве нового кандидата в президенты

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, объявивший в воскресенье вечером о решении снять свою кандидатуру с президентской гонки, выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента.

В своем сообщении в соцсети X Байден призвал демократов объединиться и победить экс-президента Дональда Трампа, участвующего в гонке.

Популярность Байдена начала падать после неудачных дебатов с Трампом. С призывами отказаться от планов переизбрания выступали однопартийцы действующего президента.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.