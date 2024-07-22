Инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена в результате падения обломков беспилотника

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В результате падения обломков украинского беспилотника на НПЗ в Туапсе произошло возгорание, повреждена инфраструктура, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров. На месте работают 31 единица техники, 91 человек. Пожар локализовали и ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко сообщил о поражении над городом 8 беспилотников.