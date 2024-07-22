Ростовский губернатор сообщил о 47 БПЛА, сбитых над регионом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массированного налета беспилотников на севере Ростовской области.

"Сегодня ночью на севере Ростовской области силами ПВО подавлено и уничтожено 47 БПЛА. В результате падения обломков никто не пострадал", - написал он в Telegram.

На нескольких участках из-за падения обломков дронов загорелась сухая растительность, все такие пожары были быстро потушены.