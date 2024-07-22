Апелляционный суд утвердил заочный приговор пресс-секретарю Meta Стоуну

Энди Стоун получил шесть лет колонии заочно по обвинению в оправдании терроризма

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор пресс-секретарю корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность в РФ по реализации Facebook и Instagram запрещена), гражданину США Энди Стоуну, получившему по приговору от 22 апреля шесть лет колонии заочно по обвинению в оправдании терроризма, передал корреспондент "Интерфакса".

Адвокат, защищавшая Стоуна в суде первой инстанции, в апелляционной жалобе просила отменить приговор, указав на недостатки проведенных по делу экспертиз и сославшись, в частности, на то, что в своих публикациях Стоун выражал личное мнение, что ему позволяет делать 1 поправка к Конституции США и Конституция РФ. Также, согласно жалобе, суд первой инстанции не дал должную оценку доводам защиты о невиновности Стоуна. Адвокат, представлявшая Стоуна в апелляционном суде, поддержала коллегу.

Государственный обвинитель просил апелляционный суд оставить приговор Стоуну без изменений как законный и обоснованный.

Срок наказания Стоуну будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Как заявили ранее в Генпрокуратуре РФ, в марте 2022 году Стоун разместил на своей странице в Twitter (в настоящее время X - ИФ) публикацию, которая "оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции".

Следствием Стоуну также вменялись "публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти". Однако гособвинение в суде попросило суд исключить это из обвинения.

В России Стоун объявлен в международный розыск и арестован заочно.