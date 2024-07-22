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Двигатели упавшего под Коломной Superjet работали до конца регистрации параметров полета

Двигатели упавшего под Коломной Superjet работали до конца регистрации параметров полета
На месте падения самолета Superjet 100 в Московской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Силовые установки самолета Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа", упавшего под Коломной 12 июля, работали до окончания регистрации параметров полета, сообщил представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) журналистам.

"Последние зарегистрированные значения параметров: приборная скорость - 365 узлов, вертикальная скорость снижения - 17 000 футов/мин, угол тангажа - 25 градусов на пикирование, угол крена - 25 градусов вправо. Силовые установки работали до окончания регистрации параметров", - отметили в МАК.

Комиссия МАК направила авиавластям России донесение, "в котором по выявленным факторам опасности даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов", отметили в МАК. Расследование с целью определения причин авиационного происшествия продолжается.

Самолет Superjet 100 разбился 12 июля в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находился экипаж в составе трех человек, они погибли. Воздушное судно выполняло полет без пассажиров.

Superjet 100 Коломна МАК
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