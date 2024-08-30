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МАК выпустил промежуточный отчет по упавшему под Коломной Superjet 100

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Комиссия Межгосударственного авиационного комитета опубликовала промежуточный отчет о расследовании авиакатастрофы с самолетом Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа", упавшим под Коломной 12 июля.

Документ, в частности, описывает историю полета, повреждения лайнера, метеорологические данные в районе места происшествия, а также сведения о летном экипаже.

Кроме того, в отчете перечислены принятые после катастрофы меры по повышению безопасности полетов. Они касаются усиления требований при замене датчиков углов атаки на Superjet 100. В частности, говорится о планах разработчика самолета - ПАО "Яковлев" инициировать в дополнение к действующим требованиям разработку сервисного бюллетеня "по однозначному закреплению накладки крепления датчика угла атаки за конкретным местом и самолетом с помощью нанесения соответствующей несмываемой маркировки на поверхность накладки".

Кроме того, рассматривается целесообразность введения в руководство по эксплуатации при перестановке двух и более датчиков работы по контролю угла их установки. Вдобавок разрабатывается бюллетень для летного экипажа о работе системы ограничения по углу атаки "при некорректных данных от двух и более каналов ADS".

Представленная в отчете информация является предварительной и может быть уточнена, подчеркивается в документе. Комиссия продолжает работу, по окончании которой будет подготовлен окончательный отчет.

Пассажирский Superjet 100, принадлежавший "Газпром Авиа", потерпел крушение днем 12 июля в районе деревни Апраксино под Коломной (Московская область). На борту лайнера находились два пилота и бортпроводник, они погибли. Самолет, выпущенный в 2014 году, совершал перегоночный рейс с аэродрома "Луховицы" в аэропорт базирования "Внуково" после выполнения периодической формы техобслуживания филиалом ПАО "ОАК" - "ЛАЗ имени П.А. Воронина". По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

ООО "Авиапредприятие "Газпром Авиа" учреждено в 1995 году, является генеральным поставщиком авиационных услуг "Газпрома" и его дочерних организаций, сообщается на сайте компании. В перечень его услуг входит доставка вахтового персонала к местам добычи и переработки углеводородного сырья, VIP-перевозки, воздушные съемки и пр. Парк компании состоит из порядка 30 самолетов разных типов и модификаций, включая Superjet 100 (по данным Росавиации, на конец июня их было 8 штук), а также вертолетов.

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Superjet 100 Луховицы МАК Московская область Газпром Авиа Апраксино Коломна
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