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Журналистка Курмашева осуждена в Татарстане на 6,5 лет по делу о фейках о ВС РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана вынес приговор журналистке признанного в РФ иноагентом СМИ "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Алсу Курмашевой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Курмашева признана виновной по п.п. "г, д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и приговорена к шести годам шести месяцам колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

Курмашева - гражданка России и США, постоянно проживала в Праге (Чехия) с 1998 года. В РФ приезжала в гости.

Она была задержана и арестована в Казани в качестве подозреваемой по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ). Позже в отношении нее было возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее Курмашева была приговорена к штрафу в 10 тыс. рублей за неуведомление о втором гражданстве - США.

США Татарстан Казань Алсу Курмашева
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