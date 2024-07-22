В Госдепе потребовали освобождения осужденной в РФ журналистки Курмашевой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Администрация США работает над делом имеющей российское и американское гражданство журналистки Алсу Курмашевой, которая осуждена в России по делу о фейках, сообщили в понедельник в Госдепе.

"Мы продолжаем четко давать понять, что она должна быть освобождена", - сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопрос о вынесенном журналистке приговоре.

"Мы продолжаем работать над делом Алсу Курмашевой", - отметил он.

По его словам, с точки зрения Госдепа, она "преданная своему делу журналистка".

Ранее в пресс-службе Верховного суда Татарстана сообщили "Интерфаксу", что журналистка признанного в РФ иноагентом СМИ "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Алсу Курмашева приговорена к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Курмашева - гражданка России и США, постоянно проживала в Праге (Чехия) с 1998 года. В РФ приезжала в гости.

Она была задержана в Казани в качестве подозреваемой по ч.3 ст.330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ). Позже в отношении нее было возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее Курмашева была приговорена к штрафу в 10 тыс. рублей за неуведомление о втором гражданстве - США.