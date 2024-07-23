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Мишустин отметил важность импортозамещения в станкостроении

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения.

"Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении - это важнейшая задача", - сказал он во время посещения завода "Дальэнергомаш" в Хабаровске.

Премьер-министр отметил уникальность оборудования для горной, химической промышленности, которое производится на заводе.

"Самое главное - успехов в импортозамещении", - сказал Мишустин.

Хабаровск Михаил Мишустин Дальэнергомаш
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