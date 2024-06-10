Опытный образец частично импортозамещенного SJ-100 приступил к летным испытаниям

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Опытный образец частично импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100, разработанный ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"), приступил к сертификационным летным испытаниям.

"В рамках первого полета, который состоялся на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский, испытывалась отечественная топливная система", - сообщила пресс-служба ОАК.

Продолжительность полета составила 2,5 часа, он прошел штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было.

Для ускорения программы первый опытный образец самолета выполняет полеты на франко-российских двигателях SaM146, уточнили в ОАК. Еще два опытных SJ-100 присоединятся к испытаниям, когда к полетам будет допущен двигатель ПД-8.

"Всего до конца 2025 года нам предстоит выполнить около 200 полетов, их интенсивность, безусловно, возрастет с присоединением к испытаниям еще двух опытных образцов, которые в настоящее время ожидают установки двигателей ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре", - отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации - генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

"На сегодняшний день у нас есть заявки на поставку свыше 150 самолетов: помимо контракта с группой "Аэрофлот", это более 60 заказов от различных авиакомпаний", - добавил он.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов Superjet 100.