Кремль пообещал ответ на планы ЕС направить доходы от активов РФ на закупку оружия для Киева

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия не оставит без ответа планы Евросоюза направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", - сказал он журналистам, комментируя намерение ЕС уже в августе направить 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

Песков заметил, что "эти деньги не только, по сути, воруют, но их тратят на закупку оружия", добавив, что худшего варианта их использования придумать нельзя.

"Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношения к принятию и реализации этих решений, поскольку это прямое нарушение международного права, попрание права собственности и так далее", - добавил представитель Кремля.