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Боррель сообщил, что 1,4 млрд евро для Киева за счет доходов с активов РФ будут вскоре доступны

Боррель сообщил, что 1,4 млрд евро для Киева за счет доходов с активов РФ будут вскоре доступны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил журналистам, что проинформировал министров иностранных дел стран Евросоюза об использовании в интересах Украины чрезвычайных доходов с замороженных российских активов.

"Что касается чрезвычайных доходов, я информировал министров о прогрессе - первом переводе в 1,4 млрд евро, который будет сделан на следующей неделе или в начале августа", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Это позволит закупить приоритетное военное оснащение. Нужны дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, а также - и это новое - закупки для украинской оборонной промышленности", - добавил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Отвечая на вопрос о возможных дипломатических путях решения конфликта на Украине, Боррель отметил, что со всей очевидностью поиск мира должен строиться на дипломатических усилиях, но "при уважении определенных рамок, определенных основ", а не тех, из которых исходит российская сторона. Он не считает приемлемыми "предварительные условия" РФ для возможных мирных переговоров.

ЕС Жозеп Боррель Украина
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