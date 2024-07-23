Минцифры и ФАС предложат механизмы регулирования цен на ПО для госзакупок

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) до 19 декабря представят в правительство предложения о возможных механизмах государственного контроля и регулирования цен на ПО в рамках размещения госзаказа, а также закупок госкомпаний. Соответствующее поручение им дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам конференции ЦИПР.

Перед этим Минцифры и ФАС предстоит провести мониторинг динамики изменения стоимости российских программных продуктов в 2021 - 2024 годах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поручений.

В июне 2023 года ряд российских ИТ-компаний подписали хартию о добровольном ограничении опережающего годового роста цен на свое программное обеспечение (ПО). Документ предполагал, что рост цен не может превышать размера инфляции плюс 15%. Предпосылками к подписанию хартии стали риски значительного повышения стоимости замещающего ПО для госзаказчиков, связанные с необходимостью их срочного перехода на отечественный софт, поясняли участники подписания хартии.

Мишустин также поручил до 4 декабря Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу представить проект нормативного акта, предусматривающего запрет для госкомпаний и их аффилированных юрлиц финансировать разработку для внутреннего использования общесистемного базового прикладного ПО, аналоги которого уже есть в РФ.

До 24 декабря Минфин и Минцифры должны проработать вопрос введения для госкорпораций, госкомпаний и их аффилированных юрлиц обязательных нормативов по доле закупок услуг и сервисов у коммерческих операторов облачной инфраструктуры.

Минцифры поручено до 24 декабря обеспечить создание отраслевых полигонов для пилотного внедрения, тестирования и апробации новых российских программных решений на базе компаний, входящих в состав индустриальных центров компетенций (ИЦК). При этом должна быть предусмотрена возможность свободного доступа на эти полигоны разработчиков ПО.

Кроме того, Минцифры до 11 сентября должно проработать вопрос об определении в качестве дополнительного требования к отдельным категориям софта, включаемого в единый реестр российского ПО, наличия его облачной версии. Необходимо также проработать возможные сроки введения таких требований.

Кроме того, Минцифры поручено предусмотреть в нацпроекте "Экономика данных" предоставление из федерального бюджета грантов предприятиям на софинансирование расходов на реализацию особо значимых проектов по пилотному внедрению дорабатываемых для их нужд российских программных решений. В нацпроекте также необходимо предусмотреть льготное кредитование российских компаний для приобретения и внедрения отечественного ПО. Льготное кредитование также должно быть предусмотрено на строительство центров обработки данных для оказания коммерческих услуг. О результатах Минцифры должно доложить в правительство до 5 сентября.

До 11 марта Минцифры совместно с Минобрнауки должны предусмотреть включение в перечень обязательных условий предоставления или продления госаккредитации ИТ-компаний безвозмездное предоставление ими вузам своего ПО, включенного в реестр российского софта, а также их участие в обучении и организации практической подготовки студентов ИТ-специальностей (в том числе - предоставление возможности стажировок).