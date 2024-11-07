Критерием сохранения программ в госреестре ПО может стать их продажа сторонним заказчикам

Глава Минцифры назвал это способом помешать госкомпаниям разрабатывать свои решения, аналогичные тем, которые уже есть на рынке

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует сделать условием сохранения IT-решений госкомпаний в реестре российского ПО их продажу внешним заказчикам, заявил на CNews Forum глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, госкомпании часто занимаются разработкой для внутреннего использования общесистемных решений, аналоги которых уже есть на российском рынке, успешно развиваются и предоставляются внешними разработчиками. Шадаев добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать "определенную политику" для госкомпаний, которая исключит для них массовые случаи самостоятельной разработки тех решений, которые уже есть на рынке.

"Мы сейчас, со следующего года, будем обязательно отслеживать коммерческую реализацию их (госкомпаний - ИФ) продуктов. И в этом смысле, наверное, критерием сохранения (продукта компании - ИФ) в реестре российского ПО будет наличие внешней выручки, причем не от аффилированных компаний внутри больших государственных холдингов, а когда всё-таки этот продукт, который внутри компании был создан, когда он успешно продается на внешнем рынке. Наверное, это будет условием сохранения их продуктов в реестре", - заявил министр.

По его словам, Минцифры обсуждает с госкомпаниями введение этой меры.

Шадаев отметил, что сейчас многие госкомпании подходят к выполнению планов перехода на российский софт таким образом: разрабатывают свое IT-решение, регистрируют его в реестре отечественного ПО, потом "раскатывают" его на собственной инфраструктуре и заявляют, что перешли на российское ПО, которое есть в реестре.

"При этом, если оно (ПО - ИФ) дальше не продается, мы считаем, что его нельзя полноценно считать самостоятельным коммерческим отечественным решением", - сказал глава Минцифры.

При этом он добавил, что несколько крупных госкомпаний уже начали вкладываться в продвижение своих разработок среди внешних заказчиков.

В мае Шадаев предлагал запретить IT-"дочкам" госкомпаниий разработку для внутреннего использования базового программного обеспечения (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке. Министр говорил, что соответствующие нормативные акты планируется подготовить до конца года.