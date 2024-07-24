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Электро- и водоснабжение на курортах Краснодарского края восстановлено

Электро- и водоснабжение на курортах Краснодарского края восстановлено
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Электро- и водоснабжение курортов Краснодарского края полностью восстановлено, заявила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова на пресс-конференции в Краснодаре в среду.

Как сообщалось, из-за аномально высоких температур (свыше 40 градусов) в Краснодарском крае наблюдались отключения электроэнергии, в том числе на курортах. Из-за отключений электроснабжения возникали перебои и с водоснабжением.

Замминистра отметила, что в настоящее время на курортах региона проводится большая работа по модернизации очистных сооружений. "Это позволит инженерной инфраструктуре справляться с тем объемом строительства и инвестиционных соглашений, которые у нас реализуются в санаторно-курортной отрасли", - сказала Петухова.

Краснодарский край Инна Петухова
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