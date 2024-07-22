Власти Кубани сообщили, что ограничения энергопотребления продолжают действовать

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Временные графики ограничения энергопотребления на фоне высокой температуры и перегрузки оборудования продолжают действовать в Краснодарском крае и касаются в первую очередь промышленных предприятий, сообщили "Интерфаксу" в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

"На территории Краснодарского края продолжается режим временного ограничения электроснабжения. Период действия определяет Кубанское РДУ ориентируясь на загрузку сетей. Как правило графики временного ограничения касаются крупных промышленных предприятий. Однако ввиду большой нагрузки на сеть, в зону ограничения попадает и население региона. Ориентировочная цифра - в пределах 200 тысяч человек", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в зоне действия Юго-Западных электрических сетей (Абинский и Крымский районы, города Новороссийск, Анапа и Геленджик) отключения касаются только крупных промпредприятий (металлургические и цементные заводы), население стараются не ограничивать.

Во вторник, 17 июля, в крае были введены временные ограничения энергоснабжения на фоне экстремально высоких температур.

Также сообщалось, что временные графики ограничения энергопотребления начали вводить на юге России с 16 июля после сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено. Позже графики вводились из-за перегрузки сетей.