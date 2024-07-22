Поиск

Власти Кубани сообщили, что ограничения энергопотребления продолжают действовать

Власти Кубани сообщили, что ограничения энергопотребления продолжают действовать
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Временные графики ограничения энергопотребления на фоне высокой температуры и перегрузки оборудования продолжают действовать в Краснодарском крае и касаются в первую очередь промышленных предприятий, сообщили "Интерфаксу" в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

"На территории Краснодарского края продолжается режим временного ограничения электроснабжения. Период действия определяет Кубанское РДУ ориентируясь на загрузку сетей. Как правило графики временного ограничения касаются крупных промышленных предприятий. Однако ввиду большой нагрузки на сеть, в зону ограничения попадает и население региона. Ориентировочная цифра - в пределах 200 тысяч человек", - сообщили в министерстве.

В РоссииОколо десяти тысяч жителей Анапы остаются без светаЧитать подробнее

В ведомстве отметили, что в зоне действия Юго-Западных электрических сетей (Абинский и Крымский районы, города Новороссийск, Анапа и Геленджик) отключения касаются только крупных промпредприятий (металлургические и цементные заводы), население стараются не ограничивать.

Во вторник, 17 июля, в крае были введены временные ограничения энергоснабжения на фоне экстремально высоких температур.

Также сообщалось, что временные графики ограничения энергопотребления начали вводить на юге России с 16 июля после сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено. Позже графики вводились из-за перегрузки сетей.

Краснодар Новороссийск Краснодарский край Ростовская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средняя выплата по ОСАГО в июне достигла почти 100 тыс. рублей

Путин разрешил использовать маткапитал при строительстве частных домов с эскроу

Путин разрешил использовать маткапитал при строительстве частных домов с эскроу

НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов"

НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов"

В Думе планируют освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера

Роспотребнадзор исключил риск распространения вируса Чандипура в России

Песков назвал политизированным отказ Франции журналистам из РФ в праве освещать ОИ

В Кремле намерены дождаться конкретных шагов Киева к диалогу о мире

В Кремле намерены дождаться конкретных шагов Киева к диалогу о мире

Выделены средства на создание погранперехода между РФ и КНР на острове Большой Уссурийский

Выделены средства на создание погранперехода между РФ и КНР на острове Большой Уссурийский

Иран начал морские учения в Каспийском море с участием России

Верховный суд РФ признал законным последний приговор Навальному

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });