На Кубани из-за высоких температур временно ограничат энергоснабжение

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения энергоснабжения вводятся в Краснодарском крае на фоне экстремально высоких температур, сообщает оперативный штаб региона.

"По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, из-за экстремальной жары - выше 40 градусов по Цельсию, и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона, оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об этом принимает филиал АО "СО ЕЭС" - "Кубанское РДУ" на основании мониторинга загрузки сети. Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Юго-Западному энергорайонам края.

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграмм-канале сообщил, что в Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности.

"Чтобы избежать перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий, в Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности", - отметил Наумов.

Отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат. Эта мера будет действовать по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения, добавил глава Краснодара.

Как сообщалось, во вторник были введены временные графики ограничения энергопотребления на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - сообщало Минэнерго. К 17:00 мск вторника, 16 июля, объем временных ограничений был снижен на 500 МВт, уточняли позднее в ведомстве.

К утру среды "Росэнергоатом" включил первый энергоблок Ростовской АЭС. На 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт", - говорилось в сообщении.

Вскоре Минэнерго РФ сообщило о восстановлении энергоснабжения потребителей юга РФ.

Вместе с тем, как заявил в среду замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24", риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге РФ на фоне высоких температур остаются.

По данным "Системного оператора", во вторник в энергосистеме юга РФ был установлен абсолютный исторический максимум потребления мощности – 20 954 МВт, что на 4 МВт больше предыдущего максимума от 13 января 2024 года.