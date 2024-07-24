Дума рассмотрит поправки об открытии филиалов иностранных банков 25 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, который устанавливает правила работы филиалов иностранных банков в России, планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 июля, сказано в повестке Совета Думы.

"Установить срок представления в комитет Госдумы по финансовому рынку отзывов, предложений и замечаний, а также заключения правового управления аппарата Государственной Думы до 18 часов 24 июля 2024 года; включить законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 25 июля 2024 года (первое чтение)", - говорится в повестке.

Документ № 676816-8 правительство внесло в парламент 19 июля.

Сейчас в России могут работать только представительства иностранных банков. Документ устанавливает правила работы филиалов иностранных банков в России, но накладывает на них ряд существенных ограничений.

Иностранный банк вправе открыть в России не более чем один филиал. Филиал должен иметь полное наименование на русском языке, не более половины его работников могут быть иностранными гражданами. Банк должен будет открыть официальный сайт в российской национальной доменной зоне. Иностранный банк, чтобы работать в России, должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. Уровни кредитных рейтингов будут определяться ЦБ и публиковаться на его официальном сайте.

Согласно тексту законопроекта, иностранный банк через свой филиал не вправе осуществлять банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве ИП. Исключение - переводы денежных средств без открытия банковских счетов и купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. При этом купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме возможна только для совершения переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств.

Филиал иностранного банка сможет: открывать и вести банковские счета юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; выступать гарантом и поручителем за третьих лиц; предоставлять в аренду юридическим лицам специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей; проводить лизинговые операции; оказывать консультационные и информационные услуги.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.