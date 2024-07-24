Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №3 и вывела энергоблок №2 в капремонт

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС включила в сеть третий энергоблок после завершения планово-предупредительного ремонта, сообщило управление коммуникаций Ростовской АЭС.

"Энергоблок №3 введен в работу после завершения мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР), который был начат 22 июня и завершен с опережением установленного годовым графиком срока на 1,5 суток. А 23 июля в 17:00 он включен в сеть и по регламенту выведен на номинальный уровень мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 июля энергоблок №2 в соответствии с поданной ранее и согласованной заявкой отключен от сети для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации.

"В ходе него запланированы капитальный ремонт реакторной установки (РУ) (с полной выгрузкой топлива из активной зоны), ремонт основного оборудования РУ, капитальный ремонт цилиндра высокого давления турбоагрегата, капремонт генератора (с выводом ротора), ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот ППР станет третьим в ремонтной кампании 2024 года, которая завершится в феврале 2025 года ремонтом энергоблока №1.

В настоящее время энергоблоки №№1, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.