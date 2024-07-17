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"Росатом" вернул в работу отключенный из-за сбоя энергоблок на Ростовской АЭС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Росэнергоатом" включил первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный ранее из-за сбоя в работе оборудования, сообщили журналистам в компании.

"Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок N1 в сеть. На 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте коммуникаций концерна, блок был отключен во вторник, 16 июля, "из-за ложного срабатывания защиты генератора". "Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки", - отметили в концерне.

В сообщении уточняется, что к сети блок был подключен еще 16 июля, в 22:28 по Москве, а в настоящее время уже "выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе".

Энергоблок был отключен во вторник, 16 июля, в 15:21 по Москве "действием автоматики", нарушений безопасной эксплуатации станций не было, и сейчас энергоблоки 1-4 "работают в штатном режиме" (третий - в ремонте с 22 июня - ИФ), уточняют в РЭА.

Как сообщалось, во вторник были введены временные графики ограничения энергопотребления введены на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. "В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - сообщало Минэнерго. К 17:00 мск вторника, 16 июля, объем временных ограничений был снижен на 500 МВт, уточняли позднее в ведомстве.

Минэнерго Росатом Ростовская АЭС
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