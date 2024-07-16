Из-за сбоя на Ростовской АЭС введены графики ограничения энергопотребления

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На юге России ввели временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе Ростовской АЭС, сообщает телеграм-канал федерального Минэнерго.

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы остаются на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения.

"Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Причины выясняются, радиационный фон в норме", - сообщили в ГК "Росатом".