Акционеров на онлайн-собраниях будут идентифицировать по электронным подписям или биометрии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Участников онлайн-собраний акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) планируется идентифицировать по усиленным квалифицированной и неквалифицированной подписям (УКЭП и УНЭП) либо на основании персональных данных с использованием биометрии. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с проектом поправок в законы об АО и ООО.

Их ко второму чтению в правительственный законопроект (№103501-8) подготовил комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Изначально этот документ был посвящен другому вопросу: он предусматривал возможность АО приостанавливать отправку корреспонденции и выплату дивидендов акционерам, которые более двух лет не выходят на связь с компанией.

Однако ко второму чтению думский комитет внес в проект ряд норм о внедрении дистанционного формата проведения собраний акционеров и участников ООО. Упоминание о нем с лета 2021 года есть в Гражданском кодексе (ГК) РФ, но сопутствующие изменения в профильные законы – об АО и ООО не внесены до сих пор.

Во многом предложения комитета совпадают с идеями Минэкономразвития, которое на протяжении нескольких лет работало над соответствующими поправками. Работа в министерстве затянулась из-за споров о правилах идентификации лиц, принимающих участие в онлайн-собраниях. Изначально Федеральная служба безопасности настаивала на идентификации с помощью биометрических данных и УКЭП, но весной 2022 года согласилась и на использование УНЭП.

Подготовленный ко второму чтению проект предлагает применять при идентификации участника дистанционного собрания выбор из пяти вариантов: УКЭП, два вида УНЭП (госуслуги или подпись из корпоративного соглашения об электронном взаимодействии), персональные данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также сведения из Единой биометрической системы (ЕБС, проект ЦБ и "Ростелекома" для дистанционной идентификации пользователей финансовых услуг).

Бюллетени для голосования участники собраний должны подписывать на выбор УКЭП или одним из двух видов УНЭП. Однако наряду с этим думский комитет предлагает разрешить делать это еще и простой электронной подписью, если идентификация осуществлена через сервисы ЕСИА или ЕБС.

При этом непубличные АО смогут отступать от изложенных правил: указать в уставах иные способы "достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, и способах подписания бюллетеней", указано в проекте. Обязательное условие – эти правила не должны ограничивать акционеров в праве участвовать в принятии решений. Они могут быть установлены при учреждении непубличного АО либо единогласным решением всех акционеров при корректировке устава.

Также законопроект регламентирует общие правила проведения дистанционных собраний. К примеру, такой формат должен предусматривать ведение трансляции, а компания обязана хранить ее запись (как долго не уточняется - ИФ). При наличии существенных технических неполадок, из-за которых собрание невозможно провести, голосование признается несостоявшимся.