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В Курской области за день cбили шесть дронов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение среды, в результате которых повреждены линии электропередачи. Всего за день силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили или перехватили шесть беспилотников.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 6 украинских дронов. (...) В селе Обуховка Кореневского района после сброса с украинского коптера взрывных устройств повреждены линии электропередачи. Без света остаются семь населённых пунктов. Восстановительные работы начнутся, когда позволит обстановка", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Кроме того, обстрелам подверглись поселок Тёткино Глушковского района, хутора Титов и Красный Пахарь Рыльского района, село Гордеевка Кореневского района. На хуторе Титов после обстрела повреждено одно домовладение.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в городе Льгове, вблизи поселка Коренево, сёл Гордеевка, Снагость и Обуховка Кореневского района, посёлков Тёткино и Волфинский, сел Дроновка, Неониловка и Волфино Глушковского района, города Суджи, сел Гоголевка, Горналь и Свердликово Суджанского района, деревни Приходьково Хомутовского района, пункта пропуска "Крупец" Рыльского района", - говорится в сообщении.

В селе Обуховка в результате взрыва дрона-камикадзе осколками посечен легковой автомобиль. В селе Снагость Кореневского района сброшенное с украинского коптера взрывное устройство повредило уборочную технику на территории сельскохозяйственного предприятия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Коренево Гордеевка Алексей Смирнов Курская область
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