Из-за остановки поезда на Курском вокзале сбилось движение на Горьковском направлении

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Несколько поездов Горьковского направления, в том числе четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), следуют с увеличенным интервалом в сторону области из-за срыва стоп-крана пассажирами в одном из вагонов состава на станции Москва Курская, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в 7:34 на станции Москва Курская было задержано отправление поезда №7414 Апрелевка-Железнодорожная из-за срыва стоп-крана пассажирами в одном из вагонов. В связи с этим несколько поездов Горьковского направления, в том числе МЦД-4, следуют с увеличенным интервалом в сторону области. Возможны задержки в обратном направлении", - говорится в сообщении.

МЖД принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уточнили, что большинство поездов на МЦД-4 следует с установленным интервалом.