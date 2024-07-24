Назначены новые командующие ВВС РФ и Дальней авиацией

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Генерал-майор Сергей Кувалдин назначен новым командующим Дальней авиацией, в состав которой входят стратегические ракетоносцы, следует из сообщения на сайте Минобороны РФ.

Согласно сайту ведомства, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, ранее командовавший Дальней авиацией, назначен командующим Военно-воздушными силами, заместителем главкома Воздушно-космических сил РФ.

По официальной информации, в настоящее время в состав ВКС входят ВВС, Космические войска и войска ПВО-ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны).

В составе Дальней авиации ВКС - стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты Дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Официально сообщалось, что в состав Дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31.