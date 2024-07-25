Что случилось этой ночью: четверг, 25 июля

Байден обратился к нации, в Калужской области разбился вертолет Ми-28, в руководстве ВКС РФ произошли кадровые перестановки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден в обращении к нации пообещал до конца президентского срока вместе с союзниками "противостоять России" и укреплять НАТО. Выход из президентской гонки он объяснил тем, что ставит демократию выше личных амбиций.

- В руководстве ВКС РФ произошли кадровые перестановки. Замглавкома ВКС, командующим Военно-воздушными силами назначен генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, ранее служивший командующим Дальней авиацией. На его прежнюю должность назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью в Конгрессе США. Он призвал США ускорить поставки вооружения и подчеркнул, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью в секторе Газа после завершения военной операции. Участников протестов перед зданием Капитолия он назвал "полезными идиотами, помогающими Ирану".

- В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

- Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил ввести налог для работодателей, которые используют труд мигрантов.

- Рейс "Аэрофлота" SU401 Каир – Москва был задержан более чем на 7 часов по техническим причинам. По расписанию вылет был запланирован на 16:30 - фактически борт взлетел в 23:46.

- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Республику Алтай. Это конечный пункт его поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири, в ходе которой он уже посетил Магадан, Хабаровск и Новосибирск.