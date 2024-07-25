В Курске за ночь повреждения получили шесть домовладений

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Курске за вечер среды и в ночь на четверг в результате работы ПВО повреждения получили несколько домовладений и автомобиль, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Вечером 24 июля в Курске было зафиксировано падение обломков в результате работы ПВО. Всего в Единую аварийную диспетчерскую службу поступило 19 сообщений по повреждениям после атаки БПЛА, 15 из них - из Центрального округа. Повреждения получили шесть домовладений частного сектора и один автомобиль", - говорится в сообщении.

Утром в четверг на двух улицах частично не было света.

"На данный момент по улице Льва Толстого - напряжение низкого качества. Ведутся восстановительные работы. По улице Рябиновой одна подстанция отключена, на месте работают специалисты", - сообщает пресс-служба.

Еще на одной из улиц была повреждена газовая труба. В настоящее время утечка ликвидирована.

Две заявки поступили из Железнодорожного округа. Жители сообщили об обломках. В Сеймском округе повреждено частное домовладение, в ЕДДС Курска в работе находятся две заявки.

По всем поврежденным домовладениям будет проведено обследование и составлены акты по повреждениям имущества.

По данным Минобороны, за вечер среды и минувшую ночь над территорией региона было сбито 22 украинских БПЛА самолетного типа.