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В московской больнице после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Москве на лечении после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок, 13 человек уже выписали, сообщила "Интерфаксу" заммэра городп по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За время проведения лечения мы выписали 13 пациентов. Сейчас в НИИ детской хирургии и травматологии остается 1 ребенок. Врачи отмечают положительную динамику, оценивая его состояние средней тяжести, и совсем скоро его также удастся выписать", - сказала Ракова.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь 23 июня погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы.

Ракова ранее сообщала, что в городские больницы столичного департамента здравоохранения из Севастополя поступили на лечение 14 пациентов, среди которых шесть детей. Большая часть из них находилась в тяжелом состоянии: 12 человек, включая 3 детей, были в реанимации и в отделении интенсивной терапии.

Севастополь Анастасия Ракова Москва
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