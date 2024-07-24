Из больниц Севастополя выписаны все пострадавшие от июньской атаки ВСУ на город

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Севастопольские врачи выписали из больниц всех пострадавших в результате ракетной атаки месяц назад, сообщил в среду губернатор региона Михаил Развожаев.

"Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что четверо пациентов-детей еще остаются в больницах Москвы, куда они были эвакуированы на следующий день после ракетной атаки. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь 23 июня погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. На лечение в клиники Москвы были эвакуированы 22 человека - 10 взрослых и 12 детей.

В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.